Польша терпит бандеровскую Украину под давлением США — польский историк

Варшава, , 08:12 — REGNUM Разногласия между Польшей и Украиной искусственно сдерживают Соединённые Штаты Америки, заявил польский историк Влодзимеж Осадчи, сообщило 22 ноября украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на польские СМИ.

«Разговор о польско-украинском примирении является недоразумением, пропагандой и ложью», — подчеркнул историк.

Учёный отметил, что Польша вынуждена играть роль мирного соседа для Украины, поскольку её правительство очень сильно зависит от США:

«Соединенные Штаты Америки выступают в роли большого игрока на геополитической шахматной доске, проводят жесткое соперничество с Россией, а Польша оказалась инструментом этого сражения. Именно поэтому её заставили приглушить все спорные моменты в польско-украинских отношениях», — считает Осадчи.

Он отметил, что украинско-польские отношения улучшатся, если, во-первых, Польша будет обладать суверенной дипломатией, а, во-вторых, Украина признает и покается за преступления украинских националистов в годы Второй мировой войны.

Напомним, камнем преткновения между Польшей и Украиной является так называемая «Волынская резня» — массовое уничтожение польского населения на Западной Украине. В 1943 году нынешние герои Украины — боевики ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — уничтожили, по разным оценкам, от 30 до 80 тыс. поляков и сочувствовавших им украинцев.

В Польше был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов. Официальная Варшава не раз требовала от украинской стороны дать справедливую оценку преступлениям бандеровцев.

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