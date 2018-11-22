В Приокско-Террасном питомнике вырастят и выпустят на волю 2 тыс. зубров

Красногорск, , 07:51 — REGNUM В подмосковном питомнике Приокско-Террасном питомнике намерены довести численность популяции зубров на территории России до 2 тыс. особей. Об этом в эфире «Радио 1» заявил эксперт международной программы по восстановлению численности зубра на территории России Виктор Перерва.

По его словам, сейчас в питомнике проживают 1100 особей, 900 из которых находятся на вольном выпасе.

«Речь идёт о том, чтобы довести численность зубров на территории России до 2 тысяч особей. Тогда они попадут под статус восстановленного вида. Если в одном регионе живут 2 тыс. животных одного вида, мы можем этот вид вывести из Международной Красной книги и Красной книги России», — пояснил Перерва.

Если удастся достичь запланированного, то зубр будет проживать самостоятельно и без постоянного надзора специалистов. Предполагается, что на увеличение популяции в питомнике уйдет примерно пять лет.

«Все зубры, которые есть в России, на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике и в Закавказье, прошли через разведение в этом питомнике. Отсюда — весь зубр, который был и есть в СССР и в России. Ценность этого питомника просто невероятная. Каждый год он по десятку зубров, а то и больше, выпускает на волю», — заявил Перерва.

Он также отметил, что сейчас зубров не отправляют за рубеж и полностью заняты восстановление российской популяции. Кроме того в питомнике принимают «лишних» телят, которых планировали отстрелить в зоопарках других стран.

«Проблема в том, что звери, которые выставляются в европейских зоопарках, размножаются. И там не знают, что делать с телятами уже в возрасте трёх лет. Этих животных они отстреливают. А мы зубров, которых собираются отстреливать, забираем себе и потом расселяем на волю. Где-то 60 голов мы привезли в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Дважды привозили из Швеции 17 голов в прошлом году. Привозим животных из Голландии, Бельгии, Швейцарии. Они привозят нам свои особи, которых должны были пустить на мясо», — заявил Перерва.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что скорость восстановления популяции животных в Приокско-Террасном питомнике позволяет думать о заселении Подмосковья свободными животными уже к 2020 году.

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