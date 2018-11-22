Более 330 интернет-сообществ зацеперов заблокировали в России

Москва, , 07:49 — REGNUM В Российской Федерации с сентября 2016 г. заблокировано более 330 интернет-сообществ зацеперов. Об этом, как передает «Агентство Москва», говорится в совместном заявлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и АО «Центральная ППК».

«Заблокировано более 330 сообществ в рамках совместной кампании ЦППК и Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только в 2018 г. в стране было выявлено и заблокировано почти 80 таких сообществ.

Читайте также: Сообщества «руферов» и «зацеперов» запретил суд Челябинска

А также: Госдума намерена резко повысить штрафы за зацепинг