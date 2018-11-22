В США в возрасте 106 лет умер переживший атаку на Перл-Харбор ветеран

ш. Калифорния, США, , 07:45 — REGNUM В США в возрасте 106 лет ушел из жизни старейший из американских ветеранов Рэй Чавес, который пережил атака Японии на военно-морскую базу Соединенных Штатов Перл-Харбор, передает Fox News.

По данным телеканала, ветеран умер в штате Калифорния. По словам его дочери, Чавес завещал, чтобы его похоронили на федеральном военном кладбище штата.

Напомним, японские ВВС атаковали военно-морскую базу США 7 декабря 1941 года. В результате неожиданного авианалета погибли более 2 тыс. американских солдат, около 20 кораблей США затонули, было уничтожено 164 самолета.

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