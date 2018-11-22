Четверг, 22 Ноября 2018 года
08:50:55 МСК

Кемеровский госуниверситет создаст Академию геологических кадров

Общество

Студенты смогут проходить многоуровневую подготовку

Кемерово, 22 ноября 2018, 07:41 — REGNUM  Академию геологических кадров создаст Кемеровский государственный университет на средства гранта, выигранного в рамках конкурса опорных вузов. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что академия станет уникальным инновационным образовательным проектом, предполагающим многоуровневую систему подготовки студентов, переподготовку специалистов, реализацию корпоративных проектов для компаний недропользователей.

В вузе напомнили, что в течение двух последних лет кемеровские школьники, занимающиеся под руководством преподавателей кафедры геологии и географии КемГУ, выигрывают международную олимпиаду юных геологов.

Также университет планирует провести реконструкцию планетария: он должен стать центром астрономии в регионе, привлекательным для школьников и потенциальных студентов. Кроме того, на территории восточного кластера будет современное общежитие: проект получил одобрение в Минобрнауки. Часть средств пойдёт на обучение сотрудников КемГУ в Сколково.

Читайте также: Минобрнауки РФ одобрило строительство общежития Кемеровского университета

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить