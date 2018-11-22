«Не дойная корова!»: проект бюджета Оренбуржья подвергся критике

Оренбург, , 08:38 — REGNUM В Оренбурге во время публичных слушаний по поводу проекта бюджета региона депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия») в эмоциональном выступлении подчеркнул, что Оренбуржье — «не дойная корова», когда речь зашла о части доходов, перечисляемым региону федеральному центру.

«В федеральный бюджет на 1 ноября 2018 года в среднем по России увеличено поступление доходов на 29,8%, а от Оренбургской области — 51,8%! Но ведь наша область — это не «дойная корова». Ведь эти поступления идут за счёт нашего региона, налогов от наших предприятий с жителей области», — сказал парламентарий.

Фролов предлагает при бездефицитном бюджете перераспределить средства. В частности, сократить расходы на содержание губернатора и одновременно увеличить расходы, например, на приведение в порядок аварийных зданий сельских домов культуры; на ремонт объекта культурного наследия федерального значения в Оренбурге — здания бывшего лётного училища, где учился Юрий Гагарин; на выплаты опекунам и приёмным родителям.

Он заявил, что не будет поддерживать предложенный минфином проект главного финансового документа Оренбургской области. Эту позицию поддержала и заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заксобрания региона Оксана Набатчикова (ЛДПР), заявив, что фракция также не будет поддерживать проект бюджета.

«Нельзя делать то же самое и рассчитывать на другой результат. В структуре бюджета ежегодно ничего не меняется. При колоссальной проблеме нехватки рабочих мест, значительной части населения с низкими доходами, проблеме закрытия, банкротства предприятий и, как следствие, миграции людей из региона, на поддержку экономики, малого и среднего бизнеса выделяются копейки. Задача стоит в создании десятков тысяч новых рабочих мест, а создаются несколько сотен и это без учёта сокращений и постоянной оптимизации в бюджетных организациях. А учитывая, что в разделе на культуру не дозаложили порядка 100 млн рублей на оплату труда, возможно предположить о новых сокращениях», — отметила депутат.

Особое внимание Набатчикова обратила на то, как регион участвует в федеральных программах: из 43 федеральных программ область участвует только в 26.

Между тем председатель заксобрания Оренбуржья Сергей Грачёв отметил, что проект областного бюджета в первую очередь ориентирован на решение задач, поставленных президентом в майском указе. Новация этого бюджета — национальные проекты, которые будут реализованы в сфере демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, культуры. Во-вторых, увеличивается общий объём бюджета по сравнению с 2018 годом. Сейчас он планируется на уровне 81,7 млрд рублей, но возможно, что ко второму чтению возрастёт еще на 6 млрд.

Грачёв также подчеркнул, что предложения, озвученные в рамках публичных слушаний, возьмут на заметку и дискуссии пройдут ещё в профильных комитетах, на рабочих встречах. Не исключено, что часть из инициатив войдёт в итоговый финансовый документ.

Добавим, первое чтение проекта областного бюджета пройдёт уже 29 ноября.

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