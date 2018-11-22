Немецкая газета поведала о «борщевичном бедствии» в России и Европе

Берлин, , 07:22 — REGNUM Ядовитый сорняк борщевик, который изначально был распространён только на Кавказе, теперь представляет угрозу не только для России, но и стал настоящим бедствием для Европы. Об этом пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

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Издание отмечает, что корни «борщевичного бедствия» уходят еще в советские времена, когда руководство СССР пожелало культивировать растение в качестве корма для скота. Однако из-за него коровы стали давать горькое молоко, а он сам широко распространился в средней полосе России, а сейчас произрастает практически по всей стране.

Позднее ядовитый сорняк стал проблемой и для стран Европы. В Польше его называют не иначе, как «Месть Сталина», а Германия признала его несколько лет назад «Ядовитым растением года».

Авторы статьи напомнили, что впервые в Европе борщевик появился как подарок российского императора Александра I австрийскому министру иностранных дел князю Меттерниху.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года комитеты Госдумы по аграрным вопросам и экологии направили в профильные министерства протокольное поручение о возможности подготовки федеральной целевой программы для борьбы с борщевиком. По данным депутатов, общая площадь распространения борщевика в РФ ежегодно увеличивается на 10%: только на территории европейской части страны борщевиком занято свыше 1 млн га. После контакта с этим растением граждане получают серьёзные ожоги, а при попадании в глаза сок этого растения может привести к слепоте.

Однако позднее Минсельхоз и Минприроды предложили бороться с этим ядовитым сорняком за счёт муниципалитетов, заявив, что отдельной программы по борьбе с растением в ближайшее время не будет.

В Подмосковье с начала осени начал действовать штраф для физических (в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей) и юридических лиц (до 1 млн рублей), допустивших зарастание участков земли борщевиком.

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