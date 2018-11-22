Адвокат Кокорина: компенсацию избитому водителю не выплачивали

Москва, , 07:20 — REGNUM Защитница футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла сообщения о выплате избитому водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку денежной компенсации. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Адвокаты спортсмена таких действий не предпринимали, заявила Стукалова. Сам футболист, находясь в тюрьме, также не мог перевести деньги.

Неизвестно, о какой сумме идет речь. Каких-либо экспертиз в этой связи не было, пояснила адвокат. Футболист, по ее словам, чувствует себя в заключении нормально и дважды в неделю посещает спортзал.

Как сообщало ИА REGNUM, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла задержали после потасовок в центре Москвы, произошедших 8 октября. По данным следствия, компания, в которую входили все трое, напала, в частности, на водителя одной из ведущих Первого канала.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и побоях. В СМИ ранее появились сообщения, что пострадавшему водителя якобы компенсировали моральный и материальный ущерб.

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