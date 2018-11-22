Глава ГРУ Игорь Коробов скончался после болезни

Москва, 22 ноября 2018, 07:15 — REGNUM Причиной смерти 62-летнего начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Коробова стала тяжелая и продолжительная болезнь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Трагедия произошла в среду, 21 ноября.
«На 63-м году жизни… скончался начальник ГРУ Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович», — отметили в ведомстве.
Минобороны РФ выразило глубокие соболезнования родным и близким умершего офицера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коробов служил с 1980 г. в Главном разведывательном управлении (ГРУ), а в январе 2016 г. был назначен главой ведомства.
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