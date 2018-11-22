В 2021 году оренбургский аэропорт подвергнут реконструкции

Оренбург, , 06:51 — REGNUM В 2019 году планируется проведение главной государственной экспертизы по реконструкции аэропорта им. Ю. А. Гагарина в Оренбурге. Сама реконструкция запланирована на 2021 год, об этом сообщил на персональной странице в соцсети сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко.

Он отметил, что после парламентских слушаний «О реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации» состоялось обсуждение состояния аэропорта с одним из заместителей министра транспорта РФ. Чиновник прояснил ситуацию относительно перспектив оренбургского аэропорта.

Примечательно, что ранее реконструкцию планировали проводить в 2015 году. Регион рассчитывал получить на эти цели 1,4 млрд рублей. Однако работы не были полномасштабными. Впоследствии ограничились только реконструкцией взлётно-посадочной полосы.

Между тем оренбуржцы уже давно критикуют состояние аэровокзала. Особое негодование вызывает помещение для получения багажа, а также организация парковки.

Стоит также отметить, весной 2018 года пресс-служба областного правительства заявила, что здание действующего терминала воздушного пункта пропуска (где располагаются службы пограничного контроля) морально устарело. Оно требует ремонта, но специалисты признают, что он не поможет кардинально улучшить обслуживание пассажиров международных рейсов.

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