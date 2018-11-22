«Ущемление прав потребителя»: «Ак Барс Банк» наказали рублём

Казань, , 06:47 — REGNUM ПАО «Ак Барс Банк» не смог в суде оспорить привлечение к административной ответственности и штраф 10 тыс. рублей за включение в договор кредитования условий, обязывающих заёмщика застраховать жизнь и риск потери трудоспособности. Суд счёл, что эти условия «направлены на ущемление прав потребителя». Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банк в ноябре 2017 года заключил кредитный договор с жителем Нижнекамска (Татария). Спустя год, в августе 2018 года, специалист территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске по обращению в ведомство проверил содержание договора и обнаружил нарушения — было допущено включение в кредитный договор «условий, ущемляющие права потребителя», в частности, в документ включён пункт, что заёмщик «обязуется застраховать в течение 5 календарных дней со дня выдачи кредита жизнь и потерю трудоспособности в пользу банка и обеспечить страхование данного риска в течение всего срока действия кредитного договора».

Постановлением ведомства банк «Ак Барс» был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 10 тыс. рублей. С решением он не согласился и попытался обжаловать через Арбитражный суд Татарии. В качестве обоснования своей позиции банк ссылался «на письменное согласие заявителя на заключение такого договора, а также на возможность оказания банком платной услуги по подключению к программе коллективного страхования как на самостоятельную услугу».

"В статье 5 Федерального закона от 02.12.1990 года №395−1 «О банках и банковской деятельности» сформулирован запрет на осуществление производственной, торговой и страховой деятельности кредитными организациями. Разделом 9 индивидуальных условий кредитного договора предусмотрена обязанность заемщика застраховать свою жизнь и потерю трудоспособности в пользу банка на период действия всего срока кредитного договора. В соответствии с ч. 2 ст. 935 Гражданского кодекса РФ обязанность страховать свою жизнь и здоровье не может быть возложена на гражданина по закону», — отметил суд, добавив, что «включение в договор условия, включающего обязанность застраховать свою жизнь и потерю трудоспособности в пользу банка на период действия всего срока кредитного договора, полностью совпадает с диспозицией части 2 ст.14.8 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей».

Изучив спорный договор и приложенные к нему материалы, суд сделал вывод, что банк также нарушил «право потерпевшего на выбор страховой компании: в индивидуальные условия кредитного договора банк включил наименования страховой организации». Более того, оказалось, что, подключая заёмщика к программе страхования, банк «не гарантирует заемщику обращение в страховую компанию при наступлении страхового случая», а гражданин, согласившись стать застрахованным лицом по договору, фактически не имеет таких прав как застрахованное лицо.

«Заемщик не имеет в дальнейшем возможности понуждения банка обратиться за получением страховой выплаты, поскольку обязанность обращения у банка как страхователя, выгодоприобретателя ни из закона, ни из договора не следует. То есть в рамках программы удовлетворяются исключительно потребности банка по страхованию рисков не возврата кредита», — резюмируется в определении суда, которым банку отказали в признании незаконным и отмене постановления территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске.

Напомним, банк «Ак Барс» имеет ряд филиалов в Татарии, 231 отделение в городах России, в том числе в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске.