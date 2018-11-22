Китай начинает кампанию по борьбе с мошенничеством в сфере медицины

Пекин, , 05:50 — REGNUM Государственная администрация безопасности здравоохранения Китая вскоре запустит общенациональную кампанию по борьбе с медицинским мошенничеством, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Как сообщили в администрации, целью кампании являются медицинские учреждения, аптеки и прочие связанные с медициной организации, где происходят нарушения законодательства, включая мошенничество с использованием карточек социального обеспечения и фальсификация медицинских документов.

«Надзор за медицинскими фондами по-прежнему нуждается в совершенствовании. Администрация всесторонне улучит надзор», — заявил представитель администрации Хуан Хуабо, приводя в пример два недавних случая мошенничества в сфере медицины в городе Шэньяне провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае также проводятся специальные обучающие курсы для пожилых людей, дабы оградить их от того, чтобы стать жертвами мошенников, которые пользуются их неграмотностью.

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