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В Барнауле возбуждено уголовное дело после издевательств в лицее №101

Общество

Дело возбудили по статье о халатности

Барнаул, 22 ноября 2018, 05:48 — REGNUM  Уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) возбуждено после издевательств группы подростков над учащимся лицея в Барнауле, сообщили 22 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки. Должностные лица лицея №101 Барнаула подозреваются в халатности из-за бездействия.

«По версии следствия, с сентября по ноябрь 2018 года группа подростков, обучающихся в лицее, систематически применяла в отношении 14-летнего учащегося психологическое и физическое насилие», — сообщили в СКР.

Кроме того, в ходе доследственной проверки выяснилось, что и другие школьники пострадали в разные периоды времени: дети подвергались физическому и психологическому насилию со стороны группы обучающихся в лицее подростков. При этом учителя ничего не предпринимали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку после информации об издевательствах в лицее №101. О том, что подростка травят, в социальной сети сообщила его мать.

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Подростковая преступность
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