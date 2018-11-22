В Китае будут популяризировать безболезненные роды и отказ от кесарева

Пекин, , 05:36 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения Китая выпустила общенациональный план действий по продвижению методов обезболивания во время родов и родоразрешения, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

В рамках трехлетнего плана поставлена цель сократить количество матерей, роды у которых принимаются через кесарево сечение, при этом оградив матерей от невыносимых болей, тем самым увеличив количество детей, родившихся естественным путем.

Безболезненные роды пока еще не стали широко распространенными в Китае в связи с целым рядом факторов, включая нехватку обезболивающих в больницах, а также бытующим мифам касательно методов безболезненных родов.

В ряде пилотных госпиталей, избранных по всей стране, с 2018 по 2020 годы будет нормализована и улучшена работа родильных отделений прежде, чем этот опыт будет широко распространен по всей стране.

В рамках плана, в госпиталях должны будут оборудованы специальные команды анестезиологов для принятия родов, а также проведено усиленное обучение персонала, а также переоборудования родильных отделений.

Кроме того, будут выпущены книги и обучающие брошюры, а также телепередачи, подготовленные специально для женщин, которым предстоять роды, чтобы развеять все сложившиеся мифы.