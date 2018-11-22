В «Геликон-опере» торжественно открыли бюст Хворостовского

Москва, , 05:34 — REGNUM В фойе столичного музыкального театра «Геликон-опера» состоялось открытие бюста известного певца Дмитрия Хворостовского.

Инициатором установки памятника был адвокат Павел Астахов, являвшийся другом исполнителя. Эта идея была поддержана Игорем Крутым, Лилией Виноградовой, Дмитрием Бертманом и Константином Орбеляном.

Бюст произвел впечатление на присутствовавших, в том числе и на отца артиста Александра Степановича, который отметил «живость» скульптуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября пресс-служба «Геликон-оперы» заявила о грядущем открытии бюста Дмитрия Хворостовского в фойе театра. Отмечалось, что скульптура изготовлена из бронзы весом 200 кг. Финансовую поддержку для создания бюста оказывали близкие друзья исполнителя.

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