ГИБДД готовит список лекарств, после приёма которых нельзя садиться за руль

Москва, , 05:22 — REGNUM ГИБДД России готовит список препаратов, запрещенных для употребления лицам, управляющим автомобилем, сообщает RT.

Сообщается, что планируется ввести административную ответственность за вождение под воздействием определенных лекарственных препаратов. Они не подпадают под определение наркотиков, однако могут нести за собой эффект, сравнимый с употреблением наркотических веществ.

В качестве примера такого препарата в ведомстве привели димедрол. Отмечается, что окончательный список препаратов, запрещенный для употребления за рулем, еще не готов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников назвал возможную сумму штрафа за опасное вождение. По его словам, штраф за такое нарушение правил дорожного движения может составить 5 тысяч рублей.