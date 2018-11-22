Порядка 12,4% китайских сирот в 2017 году усыновлены иностранными семьями

Пекин, , 05:12 — REGNUM Почти 90% приемных детей в Китае в 2017 году были приняты в домашние семьи, сообщили в Министерстве по гражданским вопросам Китая, передает 21 ноября агентство Синьхуа.

В общей сложности 17 510 китайских детей были взяты в приемные семьи в 2017 году, из ни 15 336 были приняты китайскими семьями, или 87,6% от их общего числа. 12,4% были отданы в иностранные семьи. Большинство детей, принятые иностранными семьями, быстро осваиваются в новых условиях и растут здоровыми.

Тем временем, министерство по гражданским вопросам выпустило циркуляр, требующий от местных властей облегчить визит в Китай для иностранных приемных семей. В рамках циркуляра говорится, что такие визиты не являются бескорыстными по своей природе, поэтому никакие сборы с приезжающих взиматься не должны.