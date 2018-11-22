Холода в США подорвали веру в глобальное потепление у Трампа

Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Наступление холодов в США, которые могут оказаться наиболее суровыми за последние годы, вызвало сомнения в наличии глобального потепления у президента США Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Жесткая и продолжительная волна холода может побить ВСЕ РЕКОРДЫ. Что же тогда случилось с глобальным потеплением?» — интересуется Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке США ожидается серьезное похолодание. Согласно прогнозам, температура будет ниже, чем обычно в это время в регионе. В связи с этим ряд экспертов прогнозирует заинтересованность Соединенных Штатов в приобретении российского сжиженного природного газа.

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