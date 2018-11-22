В Пекине до 2020 года будет введен «кредитный рейтинг» для каждого жителя

Пекин, , 04:57 — REGNUM Пекинские власти планируют в скором времени ввести «кредитный рейтинг» для всех постоянных жителей китайской столицы до 2020 года, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Данный шаг предпринимается в рамках наращивания усилий китайских властей в деле строительства общественной кредитной системы в интересах улучшения бизнес-климата и ускорения развития. Как ожидается, кредитный рейтинг будет влиять на доступ к рынкам, общественных служб, туризма, а также трудоустройства, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии развития и реформы.

«Город улучшит систему «черных списков» и будет придавать огласке основные данные частных и юридических лиц, попавших в эти списки с целью наказания неблагонадежности», — сообщили в комиссии.

Напомним, что, выступая в июне, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал к строительству общегосдударственного механизма централизованного кредитного регулирования и улучшению социальной кредитной системы в целом, как ключевых инструментов улучшения жизни населения.