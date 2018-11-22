СКР расследует два уголовных дела после самоубийства смоленской школьницы

Москва, , 04:37 — REGNUM Два дела — о доведении до самоубийства и о халатности — расследуются Следственным комитетом России после смерти 14-летней жительницы Смоленска, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«По поручению Председателя Следственного комитета России уголовные дела о смерти 14-летней девочки (ст. 110 УК РФ) и халатности должностных лиц контролирующих органов и органов власти (ст. 293 УК РФ), причастных к трагедии, переданы для дальнейшего всестороннего и объективного расследования в Главное следственное управление СК России», — сообщила Петренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября следственное управление СКР по Смоленской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц органов, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку семьям в трудной жизненной ситуации.

Дело было возбуждено после гибели восьмиклассницы в городе Сафоново (Смоленская область) 18 ноября: девочка покончила с собой. Смоленский губернатор Алексей Островский созвал в связи с трагедией экстренное совещание.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о самоубийстве смоленской школьницы передано в Москву