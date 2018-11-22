В США скончался экс-директор Библиотеки конгресса

Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Бывший руководитель Библиотеки конгресса США Джеймс Биллингтон скончался на 90-м году жизни в Вашингтоне, сообщает официальный сайт библиотеки.

Сообщается, что Биллингтон скончался в больнице. Библиотека отметила вклад экс-директора, возглавлявшего библиотеку на протяжении 28 лет. Подчеркивается, что хранилище было модернизировано, а книжный фонд вырос в два раза. В настоящее время в библиотеке хранится самый большой фонд видео и аудиоматериалов.

Джеймс Биллигтон хорошо знал язык и являлся иностранным членом Российской академии наук и профессором МГУ. Он был создателем Института преспективных российских исследований в Вашигтоне, который по сей день является ведущим центром по изучению России в США.