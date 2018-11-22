Новый случай африканской чумы свиней зафиксирован в центральном Китае

Пекин, , 04:30 — REGNUM В Китае подтверждена новая вспышка африканской чумы свиней в центральной провинции Хунань, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 21 ноября агентство Синьхуа.

Вспышка зафиксирована на одной из ферм в городе Хуайхуа. Из 73 выращиваемых там свиней 61 оказались зараженными, из которых 55 уже умерли. Местные власти инициировали комплекс экстренных карантинных мер, включая забой больных животных и дезинфекцию помещений.

Напомним, что чума свиней продолжает шагать по Китаю с середины августа 2018 года, когда в провинции Ляонин был зафиксирован первый в этом году случай заболевания этим опасным для животных заболеванием.

С тех пор вирус распространился по провинциям Хубэй, Цзянсу, Аньхой, Хунань, Гуйчжоу, Юаньнань, Цзянси, Сычуань, Хэйлунцзян, Хэнань и Внутренней Монголии. Предыдущий случай был зафиксирован в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны.

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