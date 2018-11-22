«Утренник» за 36 миллионов: в Татарии объявлен новогодний тендер

Казань, , 04:25 — REGNUM Министерство по делам молодёжи Татарии объявило аукцион на выбор компании, которая возьмётся за организацию и проведение республиканской новогодней ёлки-2018. Услугу оценили в 36 млн рублей, которые выплатят из республиканского бюджета. Победителя определят 10 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Само мероприятие должно быть организовано с 22 по 25 декабря 2018 года, включая дни репетиций. Победитель тендера должен предоставить здание, к которому прилегает охраняемая стоянка не менее чем на 200 автомобилей. Здание должно включать в себя большую спортивную арену площадью не менее 5000 кв. м с возможностью размещения 8400 зрителей, иметь не менее 12 гримёрных комнат размером от 20 кв.м. каждая, гардероб на 8400 человек. Победитель должен предоставить 9,5 тыс. подарочных сладких наборов, изготовить видео-контент для 3D маппинга, разработать и поставить концертную программу, организовать питание для 2 тыс. иногородних зрителей, организовать «выступления популярной группы (артиста) российской эстрады, продолжительностью не менее 40 минут с собственной танцподдержкой и музыкальным коллективом, включая обеспечение авиаперелета, трансфера, проживания, питания согласно райдера», обеспечить транспортом (легковой автомобиль класса «Люкс»), оборудованием, спецэффектами, оформлением.

Напомним, новогодние торжества в Татарии и отдельно в её столице — Казани в этом году планируются с размахом. Только на новогоднее оформление города из муниципального бюджета планируется потратить свыше 106,6 млн рублей. Исполнителя на данный лот огласят 3 декабря 2018 года.

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Также в Казани закупят свыше 135 тыс. новогодних подарков, которые обойдутся почти в 20 млн рублей.

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В это же время 18 ноября 2018 года в 844 сельских и городских поселениях республики прошли референдумы по самообложению — разовому взносу из кошельков жителей на различные насущные нужды бюджетов. Во многих территориях их будут собирать и по карманам пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны и других не самых богатых жителей региона. Для пожилых сельчан льготу не предоставили, хотя средние пенсии уже во втором квартале 2018 года на 4% отставали от минимального потребительского бюджета, необходимого, чтобы обеспечить нижнюю планку их потребностей.

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