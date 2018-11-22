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В Краснодаре задержали рэпера Хаски

Общество

Предположительно, задержание связано с призывами «к суициду, экстремизму и наркотикам»

Краснодар, 22 ноября 2018, 02:02 — REGNUM  Российский рэп-исполнитель Хаски задержан в Краснодаре перед концертом, сообщает Mash.

Уличное выступление было прервано полицией. Хаски незадолго до концерта выступал, стоя на крыше автомобиля. В какой-то момент правоохранители заставили его спуститься.

Предположительно, задержание связано с призывами «к суициду, экстремизму и наркотикам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о срыве концерта Хаски в Ростовской области. В полиции пояснили, что концерту правоохранители не мешали, однако в ходе мероприятия на трех его участников были составлены протоколы.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Ростова-на-Дону опровергла сообщение о срыве концерта рэпера Хаски

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