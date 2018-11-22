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Актера Хью Лори наградили орденом Командора

Общество

Королевская семья отметила успехи на культурном поприще актера за 35 лет его карьеры

Лондон, 22 ноября 2018, 01:38 — REGNUM  Британский актер Хью Лори, известный по главной роли в сериале «Доктор Хаус», был удостоен звания рыцаря-командора Британской империи, сообщается в официальном Twitter королевской семьи.

Сообщается, что церемония награждения прошла в Букингемском дворце. Хью Лори получил орден из рук принца Уэльского Чарльза. Таким образом была отмечена его деятельность в качестве актера, писателя и музыканта.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно, что британский актер Хью Лори исполнит роль принца Филиппа в сериале «Корона». Роль его супруги, королевы Елизаветы II, исполнит актриса Клэр Фор.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда шоу «Доктор Хаус» сыграет принца Филлипа в сериале «Корона»

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