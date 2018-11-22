Рассмотрение дела украинского журналиста Волкова началось сначала

Запорожье, Украина, , 16:26 — REGNUM После трехнедельного перерыва суд в Запорожье продолжил рассмотрение дело украинского журналиста Павла Волкова, сообщила его гражданская жена Валерия Евдокимова корреспонденту ИА REGNUM.

Предыдущее заседание суда состоялось 30 октября, причем состав коллегии судей был полностью сменен, в связи с чем рассмотрение дела началось заново. Оказалось, что прокурор был не готов к определению порядка исследования доказательств, несмотря на то, что сторона обвинения не менялась, в отличие от состава судей. Тем не менее суд был перенесен на три недели, чтобы прокурор подготовился к процессу.

Сегодня, 21 ноября, началось очередное рассмотрение дело. Прокурор попросил приобщить к материалам дело внутренний и загранпаспорт Волкова, однако суд отклонил абсурдную просьбу. Также выяснилось, что сторона обвинения вновь не готова к рассмотрению дела. В результате суд начал рассматривать доказательства в установленном порядке, на заседании удалось рассмотреть только анонимные статьи, написанные якобы Волковом, и репосты со страницы Волкова в соцсети «ВКонтакте».

Также на заседании присутствовали два представителя Управления комиссара ООН по правам человека на Украине.

Напомним, Павел Волков был обвинен украинской прокуратурой в «помощи террористам» и «посягательстве на территориальную целостность Украины» за то, что выполнял свой долг журналиста. В сентябре 2017 года Волков был арестован. В СИЗО журналист пробыл больше года, однако 25 октября его выпустили из-под стражи.

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