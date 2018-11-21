Нижний Новгород, , 23:20 — REGNUM Президент межрегиональной общественной организации «Федерация Военно-тактических игр» Михаил Галустян предложил создать в Нижнем Новгороде военно-патриотический центр компетенций. Перспективы сотрудничества были обсуждены на встрече с мэром Владимиром Пановым и председателем Нижегородской областной спортивно-патриотической общественной организации «Дружина» Максимом Катаном, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

«В Нижнем Новгороде хорошо развито направление военно-тактических игр, я его нахожу образцово-показательным. Цель визита в город — закрепить имеющиеся результаты и наращивать их. Очень хотелось бы, чтобы Нижний Новгород, как магнит, притягивал молодежь, занимающуюся активным образом жизни», — отметил Галустян.

По мнению Катана, Нижний Новгород обладает необходимыми кадровыми, информационными и материально-техническими ресурсами, чтобы стать центром военно-патриотического воспитания молодежи. На территории региона можно не только проводить военно-патриотические мероприятия, но и разрабатывать и внедрять новые формы взаимодействия власти и молодежи с учетом посредничества общественных организаций.

Панов поддержал предложение создать военно-патриотический центр компетенций в Нижнем Новгороде.

«В настоящее время военно-патриотическое направление — это неотъемлемая часть культуры нашей страны. Нижний Новгород с радостью предоставит площадку для подобных молодежных проектов. Самое главное, чтобы это действительно было профессионально, безопасно и направлено на развитие патриотизма у нового поколения», — подчеркнул Панов.

Федерация военно-тактических игр — официальная общественная организация, уполномоченная правительством РФ, занимающаяся поддержкой, развитием и популяризацией военно-тактических игр. На территории России расположены 26 региональных центров ФВТИ. В Приволжском федеральном округе их восемь — в Ижевске, Йошкар-Оле, Казани, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Саратове, Ульяновске и Уфе. Также есть два центра военно-тактических игр — в Москве и Чехове. Военно-тактические игры — это командные соревнования с использованием игрового оружия.

Некоммерческими партнерами организации являются Минобороны РФ, Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия», Федерация практической стрельбы России, концерн «Калашников», военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и другие.