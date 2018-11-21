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Пассажиры ростовского «Платова» задыхаются от смрада

Общество

Очевидцы выложили в социальных сетях видео, как часть аэровокзала затопило нечистотами

Ростов-на-Дону, 21 ноября 2018, 23:04 — REGNUM  В ростовском аэропорту «Платов» произошла коммунальная авария, которая стала причиной зловония, распространившегося по территории аэровокзала. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По мнению пассажира, зафиксировавшего подтопление, причиной инцидента стал прорыв трубы канализации. Интернет-пользователь задался вопросом, на что были потрачены более 47 млрд рублей. В такую сумму обошёлся ростовский «Платов» федеральному и областному бюджетам, а также инвестору — группе компаний «Ренова».

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2018 года международный аэропорт, расположенный в 30 километрах от Ростова-на-Дону, не прошёл проверку ливнем. Интернет-пользователи сообщили, что во время сильного дождя с крыши воздушной гавани начала капать вода.

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Строительство и состояние аэропортов
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