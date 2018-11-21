Из-за Международных Ганзейских дней в Пскове перенесут выпускные вечера

Псков, , 21:34 — REGNUM Школьные выпускные вечера в Пскове перенесут из-за XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, которые состоятся в городе с 27 по 30 июня 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, организационные моменты проведения фестиваля обсуждались сегодня, 21 ноября, на заседании городского оргкомитета.

На совпадение дат проведения ганзейского фестиваля с выпускными вечерами обратил внимание депутат Псковского областного собрания Алексей Севастьянов. Он предложил рекомендовать управлению образования администрации Пскова перенести школьные мероприятия на другой период.

«Вопрос был взят в проработку», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международные Ганзейские дни в Пскове в 2019 году пройдут в России во второй раз, спустя 10 лет после того, как в 2009 году они впервые состоялись в Великом Новгороде. Международный Ганзейский союз Нового времени сегодня — самое крупное общественное объединение в Европе, объединяющее 192 города. Раз в год в одном из городов ганзейцы организуют встречи — Ганзейские дни, очерёдность которых определяется на конкурсной основе и расписана уже до 2040 года.