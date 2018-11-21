Среда, 21 Ноября 2018 года
21:35:14 МСК

Немецкий санитар, убивший более 100 пациентов, предстал перед судом

Общество

Нильс Хёгель «сожалеет» о гибели своих жертв

Немецкий санитар, убивший более 100 пациентов, предстал перед судом
Нож кровь

Ольденбург , Германия, 21 ноября 2018, 19:58 — REGNUM  В суде города Ольденбург началось очередное судебное разбирательство над медработником Нильсом Хёгелем, который обвиняется в убийстве более ста пациентов в двух больницах Германии, 21 ноября передает агентство Associated Press.

Сообщается, что в своей речи в суде 41-летний Хёгель заявил, что «сожалеет» о гибели пациентов по его вине.

«Я очень сожалею о каждом отдельном случае, о котором я узнал, независимо от того, помню я это или нет», — заявил Хёгель.

Бывший санитар Нильс Хёгель, который работал в больницах Ольденбурга и Дельменхорста с 1999 по 2005 годы, уже осужден за два убийства и два покушения на убийство.

Хёгель вводил своим жертвам лекарства, вызывавшие сердечные приступы. Точное число его жертв неизвестно. Известно, что за время его работы в клиниках число смертей в них удвоилось.

Читайте также: Бывший санитар признался в 100 убийствах пациентов немецких больниц

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Серийные убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить