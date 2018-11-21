Немецкий санитар, убивший более 100 пациентов, предстал перед судом

Ольденбург , Германия, , 19:58 — REGNUM В суде города Ольденбург началось очередное судебное разбирательство над медработником Нильсом Хёгелем, который обвиняется в убийстве более ста пациентов в двух больницах Германии, 21 ноября передает агентство Associated Press.

Сообщается, что в своей речи в суде 41-летний Хёгель заявил, что «сожалеет» о гибели пациентов по его вине.

«Я очень сожалею о каждом отдельном случае, о котором я узнал, независимо от того, помню я это или нет», — заявил Хёгель.

Бывший санитар Нильс Хёгель, который работал в больницах Ольденбурга и Дельменхорста с 1999 по 2005 годы, уже осужден за два убийства и два покушения на убийство.

Хёгель вводил своим жертвам лекарства, вызывавшие сердечные приступы. Точное число его жертв неизвестно. Известно, что за время его работы в клиниках число смертей в них удвоилось.

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