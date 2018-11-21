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ЮНЕСКО: беженцам рохинджа в Бангладеш необходима международная помощь

Общество

ЮНЕСКО призвала международное сообщество помочь Бангладеш в финансировании образовательных программ для беженцев рохинджа

Дакка, 21 ноября 2018, 22:48 — REGNUM  Бангладеш нуждается в международной помощи для предоставления беженцам рохинджа доступа к образованию. Об этом сообщило бангладешское новостной издание «Протхом ало» со ссылкой на Всемирный доклад по мониторингу образования, опубликованный Организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 20 ноября.

По итогам 2017 года финансирование образовательных программ беженцев рохинджа в Бангладеш составило всего 7% от необходимых 26 миллионов долларов. Согласно Всемирному докладу по мониторингу образования, отказ правительства Бангладеш распространить государственные образовательные программы на мусульман-рохинджа способствует росту негативных настроений в обществе по отношению к беженцам. Официальный представитель ЮНЕСКО Манос Антонинис заявил, что во многих странах мира, начиная с Чада и заканчивая Турцией, наблюдается стабильный рост охвата беженцев местными образовательными программами. Тем не менее разрешить проблему в Бангладеш не представляется возможным в отсутствие существенной финансовой поддержки со стороны международного сообщества.

В период с августа 2017 года по май 2018 года более 800 тысяч мусульман-рохинджа бежали в Бангладеш в попытке спастись от карательных операций правительства Мьянмы в местной провинции Ракхайн. Более 90% беженцев проживают в стихийно созданных поселениях в районе Кокс-Базара.

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Зарубежная хроника
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