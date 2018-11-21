Среда, 21 Ноября 2018 года
23:05:42 МСК

После приостановления боев в ДР Конго ВОЗ вновь начала борьбу с Эболой

Общество

Борьба против вспышки болезни Эбола в области Бени на востоке ДРК была начата снова после приостановки вооруженных конфликтов между повстанцами и миротворцами миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МООНСДРК)

Киншаса, 21 ноября 2018, 22:14 — REGNUM  Всемирная Организация Здравоохранения объявила, что борьба против вируса Эбола начата снова.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, проведение вакцинации и других мер по борьбе с болезнью было приостановлено из-за боев между повстанцами и миротворцамии МООНСДРК (Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго) 16−17 ноября, которые проходили «в нескольких метрах от места получения лечения гражданами и отелей медицинских специалистов».

Однако после приостановки вооруженных столкновений в ДРК деятельность по борьбе с вирусом Эбола была возобновлена.

Также ВОЗ отметила, что двое граждан ДРК погибли в результате налета повстанцев угандийской организации «Альянса демократических сил», который произошел в 36 км от города Бени.

Специалисты предупреждают о том, что в случае если подобная ситуация сохранится в регионе, то количество смертей будет продолжать увеличиваться. Напомним, что с августа в стране погибло 213 человек в связи со вспышкой болезни.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить