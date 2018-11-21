После приостановления боев в ДР Конго ВОЗ вновь начала борьбу с Эболой

Киншаса, , 22:14 — REGNUM Всемирная Организация Здравоохранения объявила, что борьба против вируса Эбола начата снова.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, проведение вакцинации и других мер по борьбе с болезнью было приостановлено из-за боев между повстанцами и миротворцамии МООНСДРК (Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго) 16−17 ноября, которые проходили «в нескольких метрах от места получения лечения гражданами и отелей медицинских специалистов».

Однако после приостановки вооруженных столкновений в ДРК деятельность по борьбе с вирусом Эбола была возобновлена.

Также ВОЗ отметила, что двое граждан ДРК погибли в результате налета повстанцев угандийской организации «Альянса демократических сил», который произошел в 36 км от города Бени.

Специалисты предупреждают о том, что в случае если подобная ситуация сохранится в регионе, то количество смертей будет продолжать увеличиваться. Напомним, что с августа в стране погибло 213 человек в связи со вспышкой болезни.