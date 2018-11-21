ЮНЕСКО: необходимо обеспечить как можно больше беженцев образованием

Эр-Рияд, , 19:42 — REGNUM 20 ноября ЮНЕСКО выступила с требованием приложить больше усилий для того, чтобы интегрировать беженцев в национальные системы образования. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», доклад организации от 2019 года «Мигранты, перемещенные лица и образование: наводить мосты, а не возводить препятствия», который был опубликован в Берлине, указывает на то, что с 2000 года количество беженцев школьного возраста выросло на 26%, большая часть из них переселенцы с Ближнего Востока. Организация отметила, что улучшение положения беженцев в образовательной среде поможет не только самим мигрантам-арабам, но и резидентам тех стран, куда они прибывают. ЮНЕСКО также добавила, что более половины вынужденных переселенцев младше 18 лет, и многие страны, принимающие их, не дают возможность таким детям и подросткам получать достойное образование наравне с другими. Организация призвала развитые страны и международные организации оказывать финансовую поддержку образовательным учреждениям государств, которые принимают беженцев.