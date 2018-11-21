В Гаванском марафоне принял участие американский актёр Уилл Смит

Гавана, , 22:33 — REGNUM Уилл Смит принял участие в XXXII международном гаванском марафоне «Марабана», приуроченном к 500-летию столицы Острова. Участие актёра в забеге подтвердил генеральный директор проекта «Марабана — Маракуба» Карлос Гаторно.

Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина» со ссылкой на организаторов марафона, ранее Смит уже опробовал маршрут забега. Актёр вышел на старт вместе с другими участниками забега.

Гаванский марафон открыл череду мероприятий по празднованию 500-летия столицы Кубы. Забег собрал более 1 400 атлетов из разных стран. Отмечается, что впервые спонсором мероприятия выступила компания GlobalPorts.