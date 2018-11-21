В Южной Корее создают отряд боевых роботов

Сеул, , 21:38 — REGNUM Корпус морской пехоты вооруженных сил Республики Корея создаёт отряд боевых роботов. Их планируется задействовать для усиления боевой мощи при проведении десантных операций с моря, для обороны северо-западных островов и повышения операционной мобильности. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление представителя корпуса морской пехоты.

Так, например, будут использоваться дроны, способные совершать вертикальный взлёт и посадку, не требующие кораблей поддержки или наземной инфраструктуры. Кроме того, разработан и боевой беспилотный подводный аппарат со значительно бóльшим сроком автономной работы.

В данный момент корпус морской пехоты разрабатывает концепции боевого применения дронов. Например, возможно проведение одновременной массированных атаки с моря и воздуха с нанесением ударов по наиболее уязвимым частям противника. Такая тактика позволит подготовить плацдарм для высадки главных сил. Кроме того, при ведении оборонительных действий, возможно уничтожение противника на дальних подступах, и тем самым недопущение его проникновения на территорию страны.