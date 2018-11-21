В Южной Корее применят блокчейн-технологии в сельском хозяйстве

Сеул, , 23:22 — REGNUM Правительство Республики Корея объявило о намерениях использовать блокчейн-технологии при производстве говядины. С её помощью предполагается отслеживать всю цепочку — от фермы до прилавка, чтобы предоставлять покупателям достоверную и полную информацию о продукте. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Уже в декабре проект будет запущен министерством сельского хозяйства и министерством науки в пилотном режиме на мясокомбинатах в провинции Северная Чолла. Полноформатное использование в случае успеха может начаться уже в января 2019 года.

Существующая на данный момент система отслеживания производства обеспечивает потребителя недостаточной информацией, считают в правительстве. Кроме того, использование бумажного документооборота требует больших материальных затрат и создаёт риски подделки сертификатов качества. Технология блокчейн исключает целенаправленное вмешательство в информационную систему и повышает скорость обработки информации и её надежность.