В Аддис-Абебе построят высокотехнологичный район за 2 млрд долларов

Аддис-Абеба, , 19:47 — REGNUM Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед одобрил крупный финансовый проект по строительству в столице Эфиопии Аддис-Абебе высокотехнологичного многофункционального мега-центра, который будет занимать площадь более 360 000 квадратных метров и строительство которого обойдется почти в 2 млрд долларов США. Мега-комплекс будет включать в себя 4000 элитных квартир, 3 отеля, офисные центры, а также элементы транспортной инфраструктуры вокруг парка посреди района Ла-Гар. Об этом сообщило 20 ноября эфиопское информационное агентство Ezega.

Премьер-министр Абий Ахмед заложил первый камень на церемонии открытия строительства нового ультрасовременного городского района-комплекса.

Масштабный проект будет реализован компанией Eagle Hills — частной компанией из Абу-Даби, специализирующейся на возведение объектов недвижимости. Комплекс также будет построен в рамках развития социального жилья, так как в нем будут построены жилые дома для постоянного размещения работников эфиопских предприятий. В соответствии с текущими оценками, реализация проекта займёт семь лет, а после его завершения ожидается, что в мега-центре будет создано 25 000 новых рабочих мест.

Коммерческая деятельность в Аддис-Абебе в настоящее время осуществляется в районе Меркато — одном из крупнейших торговых районов в Африке — а также в нескольких небольших торговых центрах и тысяч меленьких магазинов, разбросанных по всему городу. Меркато является центром для многомиллионных транзакций. Тем не менее, район и его инфраструктура очень старые и переполненные.