Первые санкции Еврокомиссии обойдутся Италии в 3,6 млрд евро

Рим, , 18:28 — REGNUM Первым последствием санкций ЕС в отношении Италии станет блокировка средств на ее счетах в размере 0,2% ВВП, то есть 3,6 млрд евро, сообщает Il Giornale в среду, 21 ноября.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год. Власти ЕС считают недопустимым наращивание дефицита бюджета ради исполнения предвыборных обещаний при высоком госдолге страны. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

Любые решения о санкциях в соответствие с процедурой начнут исполняться не ранее 2019 года. Италия может оспорить наложение штрафов. Власти ЕС, в свою очередь, могут ограничить правительство в пересмотре бюджетных статей и выделении дополнительных средств.

В случае, если властями ЕС будет признано, что правительство «не исправилось» и не привело бюджет в соответствие с установленными Брюсселем параметрами, то оно может быть оштрафовано повторно, причем на этот раз заблокировано на счетах может быть до 0,5% ВВП (9 млрд евро) и, кроме того, Италия может быть временно лишена средств европейских фондов.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

Правительство Италии обвиняет ЕС в лицемерии: ранее евробюрократы не возражали против аналогичных дефицитных бюджетов Италии, когда у власти в стране были дружественные Брюсселю правительства. Условием принятия каждого дефицитного бюджета становилось то или иное ужесточение для граждан (к примеру, повышение пенсионного возраста). Не возражают в Брюсселе и против проекта дефицита бюджета Франции на 2019 год, который запланирован на уровне 2,8% ВВП.

В правительстве также отмечают, что резко-критические заявления со стороны Еврокомиссии, Центробанка ЕС, МВФ и рейтинговых агентств начали появляться еще до публикации проекта бюджета. Критика стала не следствием, а причиной снижения итальянских котировок на бирже. В правительстве полагают, что евробюрократы и биржевые спекулянты хотят достичь двух целей: с одной стороны, низложить слишком самостоятельное правительство, с другой — обвалить итальянские котировки для скупки лучших компаний страны «по бросовым ценам».

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