Крымские энергетики требуют жесткого наказания для руферов

Симферополь, , 17:42 — REGNUM Правоохранительные органы Крыма просят наказать подростков-экстремалов, лазающих по опорам высоковольтных линий электропередачи. Об этом 21 ноября журналистам рассказал и. о. генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» Максим Лойко.

По его словам, в соцсетях появились видеозаписи, на которых подростки позируют перед камерой, взобравшись на опору высоковольтной линии в районе Феодосии.

«Наши специалисты выяснили, что им удалось залезть на опоры энергомоста, по которому электроэнергия поставляется в Крым из Краснодарского края. Будем стараться довести эту ситуацию до логического завершения. Такие действия безнаказанными оставлять нельзя, поскольку подростки подвергают не только свою жизнь опасности, но и ставят под угрозу энергоснабжение миллионов крымчан», — отметил Лойко.

Он также призвал очевидцев подобных нарушений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае представитель субкультуры руферов сорвался с 30-метровой Ростральной колонны на Стрелке Васильевского острова в Северной столице.