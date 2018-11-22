В Москве завершили демонтаж Ховринской больницы: фоторепортаж

Москва, , 07:14 — REGNUM В Москве снесли один из самых известных долгостроев — Ховринскую больницу на севере столицы. Как заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, все строительные отходы планируется вывезти с территории стройки до конца февраля 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в процессе сноса больницы образовалось около 100 тыс. куб. метров строительного мусора.

«Это железобетонные отходы, которые будут переработаны и повторно использованы. Для этого на самой площадке и специальных полигонах установлены дробилки, они помогут отделить бетонные элементы от металлоконструкций», — уточнил Бочкарев.

Для сноса объекта было задействовано два экскаватора-разрушителя с тяжёлыми гидравлическими ножницами. Также на площадке работали гусеничные экскаваторы, оснащённые различным навесным демонтажным оборудованием.

Напомним, изначально больницу по адресу ул. Клинская, вл. 2 начали строить в 1980 году. Предполагалось, что больница может быть достроена, но затем стало понятно, что грунты под фундаментом подвижны, и здание проседает. Через пять лет объект был заморожен, и окончательно стройка «встала» в 1992 году. С 2012 года московские власти безуспешно пытались продать территорию недостроя инвесторам, но в итоге решили самостоятельно построить на этой площади жильё. Решение о сносе больницы власти города приняли в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что на месте Ховринской больницы будут возведены четыре многоквартирных дома площадью около 315 тыс. квадратных метров и совокупной площадью квартир 200 тысяч квадратных метров. В частности, часть квартир будет отдана для реализации программы реновации.

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