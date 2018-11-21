Власти Салехарда обещают корректировки в пофазные схемы светофоров

Салехард, , 17:26 — REGNUM Администрация Салехарда принесла извинения жителям города за доставленные неудобства в связи с переходом светофорных объектов на новый режим работы. Власти столицы Ямала прилагают все усилия для устранения замечаний, которые есть сейчас к системе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, с 19 ноября 2018 года светофоры Салехарда были переведены на режим работы по ГОСТ 52 289−2004, п. 7.1.2, который запрещает пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе цикла светофорного регулирования.

Новый режим работы светофоров породил пробки в утренние и обеденные часы на дорогах столицы Ямала, а также принёс массу критики со стороны пешеходов, которым сейчас приходится полторы минуты ждать зелёный свет, а потом преодолевать перекрёстки за 15−17 секунд.

Заместитель главы по вопросам городского хозяйства Александр Воробьев обратился 21 ноября к жителям столицы автономного округа с просьбой отнестись с пониманием к изменениям в работе светофорных объектов.

«На сегодняшний день с проектным институтом, разработавшим организацию дорожного движения, в оперативном порядке уточняется интенсивность движения транспортных потоков и динамика их изменения. По результатам проведенной работы будут внесены корректировки в пофазные схемы светофоров», — заверил жителей Салехарда Александр Воробьёв.

Однако неудобства от трёхфазного режима салехардцам придётся потерпеть ещё две недели, пока будет проходить тестирование и мониторинг светофорной системы для дальнейшей корректировки.

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