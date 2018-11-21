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Глава полиции свердловского Первоуральска всё же покинет СИЗО

Общество

Областной суд изменил Олегу Грехову меру пресечения

Первоуральск, Свердловская область, 21 ноября 2018, 17:18 — REGNUM  Начальник полиции свердловского города Первоуральска Олег Грехов всё же покинет следственный изолятор. Областной суд избрал ему другую меру пресечения — домашний арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Руководитель управления МВД России по Первоуральску обвиняется в получении взятки. Задержан он был 7 ноября сотрудниками полиции и ФСБ.

Меру пресечения Грехову избрал 9 ноября Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Полицейский был арестован до 6 января, но подал апелляцию. Теперь ему избран домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать до 6 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Рассмотрение апелляции арестованного главы полиции Первоуральска отложено

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