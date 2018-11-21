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В Ярославской области в фотоловушку попала краснокнижная рысь

Общество

Место ее обитания могут взять под охрану

В Ярославской области в фотоловушку попала краснокнижная рысь
Иллюстрация: Переславское лесничество
Рысь

Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 ноября 2018, 17:06 — REGNUM  В Переславском районе Ярославской области лесничие при помощи фотоловушки сняли рысь, занесенную в Красную книгу России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГКУ ЯО «Переславское лесничество».

Снимок сделан на берегу реки Кубрь между деревнями Городище и Афанасово. В настоящее время, по данным Красной книги Ярославской области, численность этого хищника в регионе колеблется от 100 до 50 особей.

Для Переславского района — это редкость. В прошлом году мы встречали ее следы, а сейчас рысь впервые попалась наглядно. Судя по комплекции, это самец», — сказала корреспонденту ИА REGNUM инженер ГКУ ЯО «Переславское лесничество» Юлия Горбунова.

В прошлом году лесничество обращалась в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и предлагало сделать особо охраняемую природную территорию, чтобы сохранить рысь. Тогда решение не было принято из-за недостатка доказательств. Благодаря фотографии лесники планируют вновь выйти с инициативой о создании особо охраняемой территории площадью в 2,5−3 тысячи гектар.

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Охрана природы
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