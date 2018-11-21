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Беспорядки во Франции: двое погибших, сотни раненых

Общество

«Желтые жилеты» продолжают блокировать дороги

Париж, 21 ноября 2018, 17:08 — REGNUM  Второй человек стал жертвой беспорядков в ходе протеста «желтых курток» во Франции, 21 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению МВД Франции, погибший — мотоциклист, инцидент произошел в департаменте Дром на юго-востоке страны. Подробности инцидента не раскрываются.

Всего в ходе акций «желтых жилетов», блокирующих дороги в знак протеста против роста цен на топливо, погибли двое человек, ранения получили 552 протестующих и 95 полицейских.

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