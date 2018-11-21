Албин заявил о многотысячных очередях в школы и детсады Петербурга

Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM Смольный подтвердил наличие большого дефицита мест в детских садах, школах, нехватку нормативного количества поликлиник в Петербурге. Соответствующие цифры озвучил 21 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин на заседании городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Албин представлял поправки в Генплан северной столицы, заметив, что необходимо «синхронизировать» жилую застройку с появлением транспортной инфраструктуры и социальных учреждений.

«Дефицит объектов социальной сферы в Петербурге впечатляет. По детским дошкольным учреждениям, по состоянию на 1 сентября 2018 года, — это 25 тысяч 442 места, по школам — 20 тысяч 969 мест, по поликлиникам — 22 тысячи посещений в смену», — сказал Албин.

Речь идет о тех региональных нормативах градостроительного проектирования, которые используются в документах пространственного развития.

Добавим, что ранее Игорь Албин, курирующий строительный комплекс города, оценивал дефицит финансирования строительства социальной инфраструктуры в 140 млрд рублей.

По данным Смольного, расчетная наполняемость мест в школах города составляет 442,3 тыс. мест, в детских садах — 238,5 тыс. мест; фактически же школы посещают 467,6 тыс. детей, а детские сады — 264,1 тыс. детей. Таким образом, переполняемость в школах составляет 25,3 тыс. мест (загрузка — 105,7%), в детских садах — 25,6 тыс. мест (загрузка — 110,7%).

Для решения этой проблемы власти Петербурга предложили создать Фонд социальных обязательств застройщиков. Он может начать свою работу уже с 1 января 2019 года.