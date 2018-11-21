Затулин раскритиковал новую Концепцию миграционной политики

Москва, , 18:38 — REGNUM Новая концепция миграционной политики в очень незначительной степени улучшает предыдущую, полагает первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, депутат заявил 21 ноября на пресс-конференции.

«Мои главные претензии, которые я высказывал накануне подписания этой концепции, сводятся к двум вещам, — пояснил Затулин. — Прежде всего в этой концепции мы хоть и признаём на разных страницах этого документа необходимость поддержки и переселения соотечественников, решения их проблем с получением вида на жительство, гражданства и так далее, но тем не менее эти вопросы не выделены в самостоятельные направления. Почему бы авторам этой концепции, учитывая такой резонанс и потребность, которая возникает, не выделить репатриацию соотечественников? Этого слова почему-то избегают».

Вторая претензия, которую озвучил Затулин, — в этой концепции фактически игнорируются вопросы внутренней миграции в РФ.

«Такое впечатление, что РФ в рамках этого документа представляет собой нечто единое целое, и никаких региональных проблем и различий здесь нет, — продолжил парламентарий. — Хотя мы и признаём, что основные миграционные потоки из-за рубежа прежде всего устремляются в благополучные Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край, тем не менее даже эта тема не нашла полноценного отражения в концепции, чтобы мы как-то наметили пути решения этой проблемы и попробовали реализовать те самые свои идеи, которые другие министерства и ведомства должны исполнять. Я имею ввиду идею переселения на Дальний Восток или сохранения там значительной массы населения».

Затулин отметил, что в силу того, что это поручено разным ведомствам правительства, они по-разному и подходят к этому вопросу.

«Все знают о «дальневосточном гектаре», и на определённом этапе министерство по развитию Дальнего Востока стало призывать соотечественников из-за рубежа включиться в освоение Дальнего Востока, обещая им этот самый гектар, — обратил внимание депутат. — В то же самое время данное министерство не берёт на себя никаких обязательств по предоставлению переселяющимся соотечественникам вида на жительства и гражданства РФ. Потому что это относится к другому министерству. А если через какой-то срок человек, который этот гектар получит, не оформит всего этого (не получит гражданства РФ — прим. ИА REGNUM ), то этот гектар улетит со свистом, и на этом его участие в освоении Дальнего Востока закончится».

Объясняя также, почему вопросы внутренней миграции не нашли отражения в данной концепции, Затулин предположил, что это связано с тем, что МВД РФ не занимается по сути внутренней миграцией.

«И если занимается, то в рамках своих региональных подразделений реагирует на проблему внутренней миграции так, как принято в тех или иных субъектах, — добавил парламентарий. — То есть у нас нет целостной политики. А есть позиция отдельных субъектов. Работать с миграционными проблемами, оставаясь в прокрустовом ложе МВД, — это большая ошибка со стороны российского государства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2012—2017 годах суммарный миграционный прирост в РФ составил 1,6 млн человек. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила около 3 млн человек (3−4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов). На территории Российской Федерации постоянно или временно проживает более 1 млн иностранных граждан.

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