В Чувашии предлагают увеличить количество государственных наград

Чебоксары, , 16:41 — REGNUM В Чувашии в систему государственных наград предлагается включить знак материнской славы республики «Анне». Первое награждение планируется провести в 2019 году — семей, которые воспитывают семь и более детей. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно проекту, знаком материнской славы Чувашии «Анне» предлагается награждать матерей, которые проживают на территории региона не менее десяти лет и «достойно воспитавшие (воспитывающие)» пять и более детей.

«Проектом закона предусмотрено, что к награждению представляются матери, добросовестно и ответственно относящиеся к воспитанию детей, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, духовном развитии детей, воспитавшие (воспитывающие) детей, добившихся успехов в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой деятельности, достигших успехов в труде, проявивших мужество, смелость и отвагу при выполнении боевого задания, гражданского долга», — говорится в пояснительной записке.

При представлении к награждению предлагается учитывать детей, погибших или пропавших без вести при защите РФ, при спасении человека, при охране законности и правопорядка, а также умерших из-за ранений или заболеваний, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, стихийного бедствия.

Власти планируют наградить почётным знаком в 2019 году 80 матерей (количество семей, имеющих семерых и более детей), с 2020 года — по 28 матерей ежегодно.

Принятие проекта закона потребует дополнительного финансирования из республиканского бюджета в 2019 году в размере 724 000 рублей, в 2020 году и последующие годы — по 253 400 рублей ежегодно. Данная сумма складывается из стоимости изготовления одного знака (9000 рублей) и удостоверения к государственной награде (50 рублей).