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Феминистки против проституток: Профсоюз секс-индустрии Испании — вне закона

Общество

Проституция в Испании не запрещена, однако практически никак не регулируется государством

Феминистки против проституток: Профсоюз секс-индустрии Испании — вне закона
Пабло Пикассо. Куртизанка в ожерелье с драгоценными камнями. 1901

Мадрид, 21 ноября 2018, 16:37 — REGNUM  Испанский суд признал незаконным существование профсоюза работников секс-индустрии OTRAS, 21 ноября передает агентство Associated Press.

Иск против профсоюза проституток и сутенеров Испании направили две феминистские правозащитные организации. Феминистки считают существование профсоюза секс-работников юридическим признанием сутенерства.

В настоящий момент проституция в Испании не запрещена, однако практически никак не регулируется государством.

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Проституция
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