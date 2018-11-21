В Дагестане жители села выступили против своего главы

Махачкала, , 16:17 — REGNUM Жители села Цветковка Кизлярского района Дагестана открыто выступают против главы муниципалитета Асадулы Имаммирзаева и директора местного сельскохозяйственного кооператива Хабиба Ярагиева. 20 ноября жители собрались на санкционированный митинг, пишет «Черновик».

Руководитель совета старейшин села Шапигаджи Магомаев записал видеообращение к главе Дагестана Владимиру Васильеву, в котором попросил того обратить внимание на безработицу в селе и на плачевную ситуацию с их сельскохозяйственными землями.

«Цветковкой руководит человек, который даже не проживает в селе. Он безразличен к чаяниям сельчан, не решает текущие проблемы и озабочен только тем, как бы набить свои карманы», — говорит Магомаев, добавив, что их земли отданы посторонним людям, а к оставшимся гектарам не подведена вода. Огромные площади земель простаивают, а местным жителям не дают на них работать.

Издание отмечает, что главы села на протестной акции не было. Присутствовал лишь директор СПК Хабиб Ярагиев, который молча наблюдал за происходящим.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2018 года более 200 жителей села Нижнее Мулебки Сергокалинского района Дагестана организовали акцию протеста. Люди требовали вернуть им земли, по их мнению незаконно распроданные главой местного колхоза.

Однако в связи с тем, что митинг был несанкционированным, протестующих пытались разогнать сотрудники полиции и Росгвардии, в том числе и выстрелами в воздух. В итоге ряд участников акции был задержан.

Спустя несколько дней глава Дагестана Владимир Васильев взял ситуацию под личный контроль. Была создана рабочая группа для выяснения причин, из-за которых люди вышли на митинг. В свою очередь, глава Сергокалинского района Магомед Омаров заявил, что проблема раздута на пустом месте в результате домыслов отдельных граждан и действий провокаторов.