Правительство РФ упрекнули за саботаж миграционной политики

Москва, , 18:34 — REGNUM С подписанием новой Концепции миграционной политики отпал повод тормозить принятие необходимых мер по улучшению этой политики. Об этом 21 ноября, как передаёт корреспондент ИА REGNUM M, на пресс-конференции заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Президент подписал 21 октября концепцию миграционной политики до 2025 года и объявил об этом на очередном всемирном конгрессе соотечественников, который прошёл в Москве 31 октября 2018 года, — сказал Затулин. — Прежде всего хочу сказать, что само по себе подписание этого документа безусловно важно, ибо я лично вижу главный смысл и значение этого события в том, что отпал повод тормозить принятие необходимых мер по улучшению нашей миграционной политики под предлогом того, что у нас не обновлена концепция миграционной политики».

Затулин также отметил, что в Госдуме РФ седьмого созыва, которая была избрана в сентябре 2016 года, когда депутаты выходили на какие-то законопроектные предложения, практически каждый раз им говорили, что сейчас не время принимать соответствующие законопроекты, поскольку идёт углубленная работа над концепцией миграционной политики.

«Практически с момента прихода в Государственную думу в 2016 году мы слышали этот аргумент, — констатировал Затулин. — Однако истины ради хочу сказать, что реальная работа по согласованию этой концепции началась со смены руководителей этого направления в администрации президента, после переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ — то есть летом-осенью этого [2018] года. До этого мы слышали, что концепция готовится, но каждый раз, когда дело доходило до обсуждения, в правительстве её отвергали. После того как сменилось руководство направления и пришёл новый помощник президента, концепция была доведена до подписания. Это всё положительное, что я могу сказать по поводу этой концепции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с 2019 года начнёт действовать новая концепция по государственной миграционной политике. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ, содержащий 17 страниц, опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что концепция, разработанная на 2019−2025 годы, направлена в том числе «на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа». Кроме того, документ предписывает создание чётких правил и упрощение въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства.